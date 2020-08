Τρομερή μάχη ανάμεσα σε κόμπρα και μαγκούστα στη μέση του δρόμου σταμάτησε την κυκλοφορία (vid)

Η αγριότητα της φύσης σε όλο της το μεγαλείο.

Δύο προαιώνιοι εχθροί, μια κόμπρα και μια μαγκούστα, έδωσαν μια τρομερή μάχη στη μέση ενός δρόμου στην Ινδία, διακόπτοντας την κυκλοφορία!

Οι οδηγοί σταμάτησαν τα οχήματά τους και έμειναν να παρακολουθούν έκπληκτοι την έκβαση της μάχης.

«Αυτό είναι απολύτως φυσικό. Χαίρομαι που κανείς από αυτούς τους ανθρώπους δεν αποφάσισε να αναμιχθεί στη μάχη για να σώσει κάποιο από τα ζώα. Είναι η επιβίωση του ισχυροτέρου που υπερισχύει στη φύση», σχολιάζει ο Δρ. Αμπντούλ Καγιούμ, στέλεχος της δασικής υπηρεσίας της Ινδίας, που ανέβασε το βίντεο στο Twitter.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα απίστευτης έντασης και αγριότητας, η μαγκούστα νίκησε...

This is absolutely natural. I am happy that no crusader jumped in to save either species. It’s the survival of fittest which prevails in #nature

