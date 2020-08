Πιλότος αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους έχασε κατά κράτος αερομαχία από... ρομπότ (pics & vid)

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ένα ρομπότ, δηλαδή, αν θέλετε, κατάφερε να κερδίσει κατά κράτος στον «αέρα» έναν πιλότο της USAF (Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία) σε μία απεικόνιση αερομαχίας με μαχητικά F-16.

Το AlphaDogfight Trials του αμερικανικού στρατού διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Προχωρημένων Ερευνών Άμυνας -ένα μυστικό τμήμα του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνο για την ανάπτυξη φουτουριστικών τεχνολογιών.

Η νίκη του ρομπότ χαρακτηρίζεται ως ένα σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα και δείχνει πως το... μέλλον δεν είναι μακριά.

ICYMI, we posted the AlphaDogfight Trials semifinals & finals of the AI agent competition, plus the main event featuring the champion F-16 AI agent from Heron Systems in a series of dogfights against an experienced operational F-16 fighter pilot: https://t.co/MRvwUmpgj6 pic.twitter.com/1CCykn7XOV

— DARPA (@DARPA) August 21, 2020