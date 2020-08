Ερντογάν: «Η Τουρκία έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα»

Ο Ταγίπ Ερντογάν πριν από μερικές ημέρες είχε πει πως θα ανακοινώσει μια μεγάλη έκπληξη για την Τουρκία και δημοσιεύματα του ξένου Τύπου έκαναν λόγο για ενεργειακούς πόρους στην Μαύρη Θάλασσα και επιβεβαιώθηκαν.

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τη χώρα μας», είπε σήμερα αρχίζοντας την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Τουρκία έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφέροντας πως είναι η ανακάλυψη από το Φατίχ που άρχισε τις έρευνες στις 20 Ιουλίου.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του κοιτάσματος, αναμένεται να αρχίσει το 2023.

BREAKING: #Turkish President #Erdogan is expected to make a statement shortly and announce "good news".

Senior Advisor to President Erdogan @Gulnuray: "We are about to witness a historical moment." pic.twitter.com/yM1egXjkw7

— EHA News (@eha_news) August 21, 2020