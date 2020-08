Ο αντιπολιτευόμενος στο Κρεμλίνο Αλεξέι Ναβάλνι βρίσκεται στην εντατική αφού, όπως φαίνεται, δηλητηριάστηκε, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπός του σε μήνυμά της στο Twitter.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κίρα Γιάρμις. «Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε» και «βρίσκεται εφεξής στην εντατική», σημείωσε στο μήνυμά της.

«Πιστεύουμε ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε με κάτι που ανακατεύτηκε με το τσάι του. Δεν ήπιε τίποτε άλλο σήμερα το πρωί», διευκρίνισε η εκπρόσωπός του.

BREAKING: Russian Opposition Leader Alexei Navalny rushed to the hospital in an unconscious state after falling ill on a flight to Moscow. A spokesperson for Navalny says that initial assessments are that he has been poisened. (UA News)

