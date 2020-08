Πυροσβέστες πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους πήρε στο κυνήγι ένας ταύρος (vid)

Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ βίντεο με έναν εξαγριωμένο ταύρο να κυνηγάει... πυροσβέστες!

Το περιστατικό έγινε στο Λος Άντζελες, με τους πυροσβέστες να πηγαίνουν σε δασώδη έκταση, που είχε πιάσει φωτιά.

Μια φωτιά, ωστόσο, η οποία φαίνεται πως θύμωσε τον ταύρο, που άρχισε να τους κυνηγάει, με τους πυροσβέστες να τρέχουν να καλυφθούν!

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε...

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

— Ventura County Fire (@VCFD) August 15, 2020