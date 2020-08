Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο φυγαδεύτηκε για λίγο ο Τραμπ (vids)

Μικρή αναταραχή υπήρξε στον Λευκό Οίκο κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Την στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε, άνδρες της ασφάλειάς του τον φυγάδευσαν, καθώς έξω υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Όμως μάλιστα τόνισε στην συνέχεια και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πράκτορες της μυστικής υπηρεσίες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν ύποπτο έξω από τον Λευκό Οίκο, με τον πλανητάρχη να τονίζει πως όπως αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός ήταν οπλισμένος.

President Trump says an armed suspect has been shot by the Secret Service outside the White House https://t.co/A5NlxWW6AX pic.twitter.com/kL7Pj0e41g

