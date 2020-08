Το Ναγκασάκι δεν ξεχνάει: 75 χρόνια από τη ρίψη της ατομικής βόμβας (pics & vid)

Τρεις ημέρες μετά την έκρηξη της «Little Boy» στη Χιροσίμα, το Ναγκασάκι υπέστη με τη σειρά του καταστροφή την 9η Αυγούστου 1945.

Οι δύο βόμβες, καταστροφικής ισχύος άνευ προηγουμένης την εποχή εκείνη, γονάτισαν την Ιαπωνία και την 15η Αυγούστου 1945, ο αυτοκράτορας Χιροχίτο ανακοίνωνε στους υπηκόους του τη συνθηκολόγηση με τους συμμάχους, γεγονός που σήμανε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε λειτουργία στη μνήμη των θυμάτων στην εκκλησία Ουρακάμι, κοντά στο σημείο μηδέν, ενώ άλλοι κάτοικοι πήραν μέρος σε τελετή στο Πάρκο της Ειρήνης.

Ο αριθμός των ανθρώπων που επετράπη να παραστούν ήταν μειωμένος κατά 90% σε σχέση με αυτούς προηγούμενων ετών. Όσοι πάντως το επιθυμούσαν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις τελετές μνήμης στην τηλεόραση, καθώς αποφασίστηκε να αναμεταδοθούν απευθείας.

Ο Τερούμι Τανάκα, 88 ετών, που ήταν 13 ετών την ημέρα του βομβαρδισμού, θυμάται ακόμη τη στιγμή που όλα έγιναν λευκά, τη στιγμή της έκρηξης.

«Είδα πολύ κόσμο με φρικιαστικά εγκαύματα και τραύματα που απομάκρυνε ανθρώπους ήδη πεθαμένους και τους μετέφερε σε πρωτοβάθμιο σχολείο που μετατράπηκε σε καταφύγιο», αφηγείται ο Τανάκα, που έχασε δύο θείες του εκείνη την ημέρα.

Οι επιζήσαντες αυτών των επιθέσεων «πιστεύουν ότι ο κόσμος πρέπει να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα διότι δεν θέλουμε οι νέες γενιές να ζήσουν το ίδιο πράγμα», εξηγεί. Ανησυχεί για την υπερβολική εμπιστοσύνη των ανθρώπων που είναι πεισμένοι, όπως σημειώνει, πως δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά πυρηνικό όπλο.

«Ανθρώπινα όντα κατέχουν σήμερα περίπου 13.000 ατομικές βόμβες. Πώς τους το επιτρέπουμε;».

«Ο κόσμος πιστεύει ότι πυρηνικά όπλα δεν θα χρησιμοποιούν ποτέ πια. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ».

Οι τελετές αυτές έγιναν την ώρα που η ανησυχία για τα προγράμματα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων επιμένουν, ενώ οι εντάσεις στη σχέση των ΗΠΑ και της Κίνας δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

