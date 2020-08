Συνετρίβη αεροσκάφος με 191 επιβάτες στην Ινδία: Κόπηκε στη μέση, νεκρός ο πιλότος (pics & vids)

Αεροσκάφος της Air India Express συνετρίβη στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ στην Ινδία.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι, μεταφέροντας 191 επιβάτες και συνετρίβη κατά την προσγείωσή του, όπως μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση και πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας, ενώ νεκρός φέρεται να είναι ο πιλότος.

Breaking Alert:- Air india express flight from Dubai crash lands at Calicut 191 passengers on board fuselage broken apart, casualties expected, Airplane has broken in to 2 pcs pic.twitter.com/IzagtMkF6V — (@bmc_matters) August 7, 2020