Έκρηξη στη Βηρυτό: Ο ΠΟΥ κάνει έκκληση για 15 εκατ. δολάρια, η UNICEF για 8,25 εκατ. (pics)

Η έκρηξη, από την οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 154 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 5.000, κατέστρεψε 17 εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν ιατρικές προμήθειες του ΠΟΥ, περιλαμβανομένου προστατευτικού εξοπλισμού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/7) το περιφερειακό γραφείο της υπηρεσίας για τη Μέση Ανατολή.

Πέντε νοσοκομεία στην περιοχή που επλήγησαν από την έκρηξη της Τρίτης είτε δεν λειτουργούν ή λειτουργούν μερικώς και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά ιατρικά κέντρα και εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επίσης καταστράφηκαν ή δεν λειτουργούν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Έως και 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και έχουν ανάγκη από τρόφιμα ή κατάλυμα, το οποίο «επίσης κινδυνεύει να επιταχύνει την εξάπλωση του κορονοϊού και το ξέσπασμα άλλων ασθενειών», δήλωσε η Ιμάν Σανκιτί, η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο ΠΟΥ σε συνεργασία με τον Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, σχεδιάζει μια περιβαλλοντική αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναθυμιάσεων που προκλήθηκαν από την έκρηξη του νιτρικού αμμωνίου.

In response to the #BeirutExplosion , @WHO is providing support to trauma care while ensuring continuity of other public health services, including response to #COVID19 . $15 million is needed to cover emergency trauma & humanitarian health needs: https://t.co/YRFNBe9ryC pic.twitter.com/GC1aDvI1sX

Από την πλευρά της, η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ανάγκη για 8,25 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι ανάγκες είναι τεράστιες και άμεσες», δήλωσε η εκπρόσωπος της UNICEF Μαριξί Μερκάντο τονίζοντας ότι «έως και 100.000 παιδιά είναι εκτοπισμένα», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετά την καταστροφή των σπιτιών τους και των σχολείων τους από την έκρηξη. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, «χιλιάδες» τεμάχια προστατευτικού εξοπλισμού κατά του κορονοϊού έχουν επίσης καταστραφεί.

Η UNICEF ευελπιστεί να συγκεντρώσει 8,25 εκατομμύρια δολάρια «και αυτή είναι μια πρώτη έκκληση», όπως πρόσθεσε η Μερκάντο.

The explosion in Beirut adds to an already terrible crisis for families in Lebanon.

COVID-19 has left hospitals overwhelmed and front-line workers exhausted.

Help UNICEF scale up it’s response for children by donating today. Every action counts.

— UNICEF (@UNICEF) August 6, 2020