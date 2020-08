Αστροναύτης δημοσίευσε απίστευτη φωτογραφία από την επανείσοδο διαστημικού σκάφους στην ατμόσφαιρα της Γης (pic)

Ο Βρετανός αστροναύτης Tim Peake δημοσίευσε μια απίστευτη φωτογραφία στο Twitter πρόσφατα (2/8), αποκαλύπτοντας στον κόσμο πώς μοιάζει η επάνοδος ενός διαστημικού σκάφους στη Γη, με αφορμή τη θριαμβευτική επιστροφή του πρώτου επανδρωμένου διαστημικού σκάφους της SpaceX στον πλανήτη μας.

Το SpaceX Dragon Capsule προσγειώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, νότια της Pensacola στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, φέρνοντας τους αστροναύτες της NASA, Bob Behnken και Doug Hurley, πίσω στο «σπίτι» με ασφάλεια, μετά την ιστορική αποστολή τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Καθώς, λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μάθουμε ποτέ πώς είναι να ταξιδεύεις στο διάστημα -εκτός, φυσικά, αν σας περισσεύουν 170.000 ευρώ για να πετάξετε με την Virgin Galactic- ευτυχώς όσοι έχουν βρεθεί σε αυτό το εκπληκτικό κοσμικό ταξίδι, όπως ο Tim Peake, μπορούν να μας δείξουν πώς είναι η εμπειρία και η θέα.

Κοινοποιώντας τη φωτογραφία στους 1,5 εκατομμύρια followers του, ο 48χρονος αστροναύτης έγραψε: «Αυτή είναι η θέα κατά την επανείσοδο, καθώς οι θερμοκρασίες έξω φτάνουν περίπου τους 1900 βαθμούς Κελσίου και η δύναμη g αυξάνεται έως 4 ή 5. Η ατμόσφαιρα είναι, ουσιαστικά, σαν να πατάς φρένο στον αέρα για αρκετά λεπτά».

Ιδού:

This is the view during reentry, as temperatures outside reach around 1900C and g-loads build up to 4 or 5g. The atmosphere is essentially your air brake for several minutes. https://t.co/2IGtJaHAN3 #SpaceX pic.twitter.com/BwBfcMal2P

— Tim Peake (@astro_timpeake) August 2, 2020