«Μεγαλώνουν σαν τρελοί»: Αγνόησε τις οδηγίες και φύτεψε τους μυστηριώδεις σπόρους από την Κίνα (pics & vid)

Θυμάστε τους μυστηριώδεις σπόρους, που στέλνονται από την Κίνα σε τυχαίους ανθρώπους στις ΗΠΑ, με αξιωματούχους να προειδοποιούν τους ανθρώπους να μην τους φυτέψουν;

Λοιπόν, ένας τύπος από το Αρκάνσας αγνόησε τις οδηγίες και τώρα τους μεγαλώνει στον κήπο του!

Ο Doyle Crenshawn είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους, στους οποίους εστάλη ένα πακέτο με αυτούς τους σπόρους από την Κίνα.

The #CCP is once again trying to infiltrate our nation by mailing unsolicited shipments of foreign seeds to harm American agriculture systems.

If you receive these seeds, please do NOT plant them.

Email SITC.Mail@aphis.usda.gov to report the package. https://t.co/g30v62ZdcV

— Ron Wright (@RepRonWright) July 29, 2020