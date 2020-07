Δουλειά πληρώνει 2.200 ευρώ λάτρεις του κρέατος προκειμένου να γίνουν vegan για έναν μήνα

Μια αγγελία εργασίας στη Βρετανία προσφέρει σε τρία άτομα, λάτρεις του κρέατος, 2.000 λίρες (2.200 ευρώ) στον καθένα, προκειμένου να γίνουν vegan για έναν μήνα για μια δοκιμή υγείας.

Η εταιρεία πίσω από την αγγελία είναι ένα ερευνητικό πρακτορείο, που ονομάζεται VeganLiftz, και ελπίζει να δείξει ότι μια φυτική διατροφή δεν έχει αρνητική επίδραση στα επίπεδα υγείας και φυσικής κατάστασης.

Τα άσχημα νέα για εμάς, εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι, για να λάβουν μέρος, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από το Νιουκάστλ, τη Γλασκώβη, το Μπέρμιγχαμ, το Λίβερπουλ ή το Λονδίνο -αυτές οι πόλεις θεωρείται στη Βρετανία πως έχουν τους περισσότερους κρεατοφάγους. Θα πρέπει, δε, να κρατούν αρχείο της εμπειρίας τους (τι τρώνε, δηλαδή, κάθε μέρα), που θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη.

Επίσης, πρέπει να φωτογραφίσουν πριν και μετά τη διαδικασία το σώμα τους, για να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές σε αυτό.

Στην αγγελία η εταιρεία αναφέρει ότι ελπίζει να ξεκινήσει τη δοκιμή τον Σεπτέμβριο.

NEWS

