«Μην τους φυτέψετε»: Μυστήριο με σπόρους που φτάνουν σε Αμερικανούς από την Κίνα (pics)

Περίεργα πράγματα στην Αμερική...

Σύμφωνα με τον Guardian, τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον σε 10 πολιτείες των ΗΠΑ, άνθρωποι καταγγέλλουν ότι έχουν λάβει σακουλάκια με σπόρους, τα οποία, ωστόσο, ποτέ δεν παρήγγειλαν. Όπως φαίνεται, τα σακουλάκια έχουν σταλεί ταχυδρομικώς από την Κίνα.

Το υπουργείο Γεωργίας άμεσα κάλεσε τους πολίτες να μη φυτέψουν τους σπόρους, αντίθετα να ειδοποιήσουν κατευθείαν τις Αρχές.

Παρ' όλα αυτά, ουδείς γνωρίζει ακόμη περί τίνος πρόκειται...

The #CCP is once again trying to infiltrate our nation by mailing unsolicited shipments of foreign seeds to harm American agriculture systems.

If you receive these seeds, please do NOT plant them.

Email SITC.Mail@aphis.usda.gov to report the package. https://t.co/g30v62ZdcV

— Ron Wright (@RepRonWright) July 29, 2020