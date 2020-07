Πήλινο ειδώλιο 3.000 ετών μοιάζει με τα γουρούνια από το Angry Birds (pic)

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το ειδώλιο, που έχει μέγεθος γροθιάς, στα αρχαία ερείπια μιας φυλής 5.000 ετών, εκεί όπου σήμερα είναι το σύγχρονο Γκουανγκάν, στην επαρχία Σιτσουάν.

Το πήλινο αντικείμενο βρέθηκε στη διάρκεια μιας τεράστιας ανασκαφής, σε ένα χωριό λίγο έξω από το βασίλειο του Sanxingdui της Εποχής του Χαλκού.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Επαρχιακό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Λειψάνων και Αρχαιολογίας του Σιτσουάν.

Κάτω από την ανάρτηση του Ινστιτούτου για το εύρημα, δεκάδες ήταν τα σχόλια του κόσμου για την εκπληκτική ομοιότητά του με τα γουρούνια από το δημοφιλές παιχνίδι.

Clay figurine found under the ruins of 5,000-year-old Chinese village bears striking resemblance to Angry Birds character https://t.co/nwNZAZSlgP

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2020