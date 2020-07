Ο εγγονός του Ζακ-Υβ Κουστώ θέλει να χτίσει κάτι σαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό... στον βυθό (pics)

Την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια υποθαλάσσια εκδοχή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ανακοίνωσε ο Φαμπιάν Κουστώ!

Ο εγγονός του θρυλικού εξερευνητή Ζακ-Υβ Κουστώ, που ακολουθεί τα χνάρια του παππού του, παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιό του, που λέγεται «Πρωτέας» και ονομάστηκε έτσι από τον Έλληνα αρχέγονο θεό της θάλασσας.

Όπως λέει ο Φαμπιάν Κουστώ, η κατασκευή ενός τέτοιου υδρόβιου οικοσυστήματος και η λειτουργία του -για τρία χρόνια- θα κοστίσει 135 εκατομμύρια δολάρια!

Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, ποιοι θα χρηματοδοτήσουν το έργο, σίγουρα, όμως, στους εταίρους περιλαμβάνονται το Northeastern University, το Rutgers University, αμφότερα από τις ΗΠΑ, και το Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Κουρασάο, μια νησιωτική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής Θάλασσας. Εκεί, άλλωστε, όπου θα χτιστεί, στα 18 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, αυτό το πελώριο υποβρύχιο ερευνητικό κέντρο -το οποίο σχεδίασε ο Ελβετός Υβ Μπεχάρ.

Θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 ερευνητές και δύτες κάθε φορά. «Ο ερευνητικός σταθμός θα επιτρέψει την ανακάλυψη νέων ειδών, θα μας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον ωκεανό και θα επιτρέψει την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες και τη ρομποτική εξερεύνηση», εξηγεί ο Μπεχάρ.

Ο «Πρωτέας» αποτελείται από δύο κυκλικά επίπεδα που ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και την κοινωνική συνεύρεση των επιστημόνων. Ο σταθμός διαθέτει εργαστήρια, μπάνια και χώρους για ύπνο. Και τα δύο κυκλικά δάπεδα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να διαπερνά όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό φως μέσω του φεγγίτη και των φινιστρινιών. Η κεκλιμένη ράμπα, που συνδέει τα δύο επίπεδα, δίνει την ευκαιρία για σωματική άσκηση. Ο υποβρύχιος σταθμός θα έχει το δικό του θερμοκήπιο, όπου οι επιστήμονες θα καλλιεργούν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά.

Ο σταθμός θα τροφοδοτείται από ένα μείγμα αιολικής, ηλιακής και θαλάσσιας θερμικής ενέργειας, μια διαδικασία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ζεστού νερού στην επιφάνεια και του κρύου νερού από τα βάθη του ωκεανού.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, ο Κουστώ λέει: «Ως σύστημα υποστήριξης της ζωής μας, ο ωκεανός είναι απαραίτητος για την επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων του πλανήτη. Οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις ακραίες καταιγίδες και τους ιούς αντιπροσωπεύουν κίνδυνο πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την παγκόσμια οικονομία. Ο "Πρωτέας", που θεωρείται ως ο πρώτος σε ένα δίκτυο υποβρύχιων οικοσυστημάτων, είναι απαραίτητος για την επίτευξη ουσιαστικών λύσεων για την προστασία του μέλλοντος του πλανήτη μας».

Ο Κουστώ αναμένεται να πάει στο Κουρασάο για να χαρτογραφήσει την περιοχή μόλις ανοίξουν τα σύνορα, ίσως τον Σεπτέμβριο. Ο Μπεχάρ, δε, εκτιμά ότι θα χρειαστούν 36 μήνες για την κατασκευή και τη βύθιση του «Πρωτέα» στον πυθμένα του ωκεανού.

