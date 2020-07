Θετικός στον κορονοϊό ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg και με μία πηγή που έχει γνώση της κατάστασης, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν, βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό.

Ο Ο’ Μπράιν έχει απομονωθεί στο σπίτι του και εργάζεται εξ αποστάσεως, αφού μολύνθηκε από τον ιό σε μια οικογενειακή εκδήλωση, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η ρεπόρτερ του Bloomberg, Τζένιφερ Τζέικομπς.

BREAKING scoop: Trump’s National Security Advisor Robert O’Brien has tested positive for the coronavirus, sources tell me.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 27, 2020