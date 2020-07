Ανακαλύφθηκαν οστά από γιγάντιο περιστέρι: Έφτανε το μισό μέτρο σε μήκος (pics)

Ένας μακρινός πρόγονος του σύγχρονου περιστεριού εντοπίστηκε από Αμερικανούς επιστήμονες στην Τόνγκα της Ωκεανίας.

Αυτός ο αρχαίος συγγενής τους, ωστόσο, ήταν αρκετά πιο μεγάλος...

Με βάση τα απομεινάρια (οστά) που βρέθηκαν, φαίνεται πως το συγκεκριμένο περιστέρι έφτανε σε μήκος τα 50 εκατοστά και ζύγιζε πέντε φορές περισσότερο! Το Tongoenas Burleyi, όπως ονομάστηκε, τρεφόταν με μάνγκο και γκουάβα -ένα αρωματικό εξωτικό φρούτο.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με το θρυλικό ντόντο, αυτό το περιστέρι μπορούσε να πετάξει. Φαίνεται πως κυριαρχούσε στην Πολυνησία για 60.000 χρόνια.

Όταν, όμως, οι Πολυνήσιοι εγκαταστάθηκαν στο αρχιπέλαγος, πριν από, περίπου, 2.850 χρόνια, άρχισαν να το κυνηγούν για το κρέας του και σταδιακά εξαφανίστηκε.

Ο Ντέιβιντ Στέντμαν, επικεφαλής της σχετικής μελέτης και επιμελητής Ορνιθολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα, ανέφερε: «Από τα περιστέρια που τρώνε φρούτα, αυτό το πουλί είναι το μεγαλύτερο που έχει ανακαλυφθεί και φαίνεται πως μπορούσε να καταπιεί μεγάλα φρούτα, σαν μπαλάκι του τένις».

"Fossils show that Tongoenas burleyi, a newly described genus and species, inhabited the Pacific islands for at least 60,000 years, but vanished within a century or two of human arrival around 2,850 years ago." https://t.co/MPXPcx1YRg

Yet another of the possibly thousands of bird species hunted to extinction in the Pacific: a gigantic pigeon that could eat fruit the size of a tennis ball and makes the kererū look waifish. https://t.co/2Pz4zHirtq

— Mike Dickison (@adzebill) July 23, 2020