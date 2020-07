Η λύση για την ακτινοβολία στον Άρη ίσως κρύβεται στο... Τσέρνομπιλ!

Στο πιο απίθανο -και επικίνδυνο ίσως- μέρος της Γης ίσως βρίσκεται η λύση στο πρόβλημα με την ακτινοβολία του Άρη και στο πώς θα προστατευτούν από αυτήν οι μελλοντικοί αστροναύτες, που θα πατήσουν το πόδι τους στον «κόκκινο πλανήτη».

Σύμφωνα με το New Scientist, Αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν βρει έναν μύκητα στο Τσέρνομπιλ, εκεί όπου έγινε η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή, που απορροφά ακτινοβολία!

Προτείνουν, λοιπόν, τη χρήση «ασπίδων» ακτινοβολίας από τον εν λόγω μύκητα, που ανακαλύφθηκε ότι αναπτύσσεται μέσα στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ, και ο οποίος εμφανίζει την ικανότητα αποκλεισμού και απορρόφησης κοσμικής ακτινοβολίας.

Μάλιστα, ο Νιλς Άβερες, καθηγητής στο Στάνφορντ και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης επισημαίνει: «Αυτό που κάνει τον μύκητα υπέροχο είναι ότι χρειάζεστε μόνο λίγα γραμμάρια για να αρχίσετε. Πολλαπλασιάζεται μόνος του και αυτο-θεραπεύεται, επομένως ακόμα και αν ακόμα και αν υπάρχει ηλιακή έκλαμψη που καταστρέφει σημαντικά την ασπίδα ακτινοβολίας, θα μπορέσει να αναπτυχθεί ξανά σε λίγες ημέρες».

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, εξάλλου, ότι ένα στρώμα μύκητα πάχους περίπου 21 εκατοστών θα μπορούσε «να αναιρέσει σε μεγάλο βαθμό το ισοδύναμο δόσης της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος στην επιφάνεια του Άρη».

