Επιστήμονες δημιούργησαν κατά λάθος «υβρίδιο» ψαριού (pic)

Ούγγροι επιστήμονες ανακοίνωσαν τον Μάιο στο περιοδικό Genes ότι είχαν δημιουργήσει… κατά λάθος ένα υβρίδιο ψαριού από δύο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Το είδος που προέκυψε εκκολάφτηκε και πλέον υπάρχουν περίπου 100 υβρίδια σε αιχμαλωσία, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν σχέδια να δημιουργήσουν περισσότερα.

Από την προσπάθεια αυτή προέκυψε ένα είδος «υβριδίου» στιβαρόψαρου.

«Δεν θέλαμε ποτέ να παίξουμε με υβριδισμό. Ήταν απολύτως ακούσιο», δήλωσε στους New York Times η Attila Mozsár, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια στην Ουγγαρία.

Οι ερευνητές προσπαθούσαν να αναπαράγουν ρωσικό οξύρρυγχα σε αιχμαλωσία μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται γυναικογένεση, ένας τύπος ασεξουαλικής αναπαραγωγής. Στη γυναικογένεση, ένα σπέρμα πυροδοτεί την ανάπτυξη ενός αυγού, αλλά αποτυγχάνει να συντηχθεί στον πυρήνα του αυγού. Αυτό σημαίνει ότι το DNA του δεν αποτελεί μέρος του προκύπτοντος απογόνου, που αναπτύσσεται αποκλειστικά από το μητρικό DNA.

Scientists accidentally create 'impossible' hybrid fish Hungarian scientists accidentally created a hybrid of a Russian sturgeon and an American paddlefish, leading to a long-nosed "sturddlefish" baby. https://t.co/9bXkF8Rj8P

— COLT - Conseil & Observatoire du Long Terme (@longterme) July 21, 2020