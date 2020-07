Όλη η Αμερική ψάχνει να βρει ποια είναι η #NakedAthena (pics & vid)

Μπορεί στις ΗΠΑ ο κορονοϊός να συνεχίζει το καταστροφικό του έργο, όμως παράλληλα συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία.

Πορείες που συνοδεύονται από επεισόδια συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πολιτείες, όμως η τελευταία στο Πόρτλαντ είχε κάτι το ξεχωριστό.

Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν μία κοπέλα που χόρευε twerk μπροστά από τις αστυνομικές δυνάμεις, όμως τώρα βρέθηκε μία άλλη (;) που το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Twerk our way to justice pic.twitter.com/G0A0mgNfbO

Τι έκανε; Εμφανίστηκε εντελώς γυμνή, έχοντας απλά μία μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της.

Ξυπόλυτη όπως ήταν και χωρίς να φοράει το παραμικρό περπάτησε μπροστά από τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων και άρχισε να ποζάρει μπροστά τους.

The power of the human body in its purity! Nothing to hide. #nakedathena #PortlandProtests pic.twitter.com/ubEElhvZo1

Ένας άλλος διαδηλωτής προσπάθησε να την καλύψει από τις πλαστικές σφαίρες που έπεφταν, όμως εκείνη δεν έδειξε να φοβάται όπως μπορείτε να δείτε στο video.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley (@DonovanFarley) July 18, 2020