Άνδρας ανακάλυψε ότι η συλλογή του από κάρτες Πόκεμον αξίζει σχεδόν 38.000 ευρώ (pic)

Ένας μπαμπάς από το Sutton Coldfield ανακάλυψε πρόσφατα ότι μια συλλογή καρτών Πόκεμον αξίζει τώρα 35.000 £ (περίπου 38.000 ευρώ).

Η μητέρα του Nigel Brookes του είχε χαρίσει την συλλογή το 1999, αν και όπως είπε δεν του άρεσαν τα Πόκεμον.

Όμως τελικά όπως φαίνεται τίποτα δεν πάει χαμένο, αφού πλέον 21 χρόνια μετά αξίζει αρκετά χρήματα.

They're the 'holy grail' cards to collectors. Gotta sell 'em all! https://t.co/73Z6AUwdfu

