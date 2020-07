Ανακαλύφθηκε «θαλάσσια κατσαρίδα» που μοιάζει με τον Darth Vader από το Star Wars (pics & vid)

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα ολοκαίνουργιο είδος γιγαντιαίου ισόποδου στα ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας.

Όπως λένε, αυτό το νέο είδος μπορεί να μεγαλώσει έως και 50 εκατοστά σε μήκος! Επί του παρόντος, υπάρχουν 20 είδη αυτών των ζώων, που έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν πολλά ακόμη, που παραμένουν ανεξερεύνητα στα βάθη του ωκεανού.

Η «κατσαρίδα της θάλασσας», πάντως, όπως ονομάστηκε για ευνόητους λόγους (Bathynomus Raksasa το επιστημονικό της όνομα), έχει όψη... που θυμίζει σε κάποιους τον Darth Vader από το Star Wars! Και όχι άδικα εδώ που τα λέμε.

Ladies and gentlemen, may I present the Darth Vader sea cockroach. Somehow I knew he’d return as vermin.

