Τέσσερις πρωθυπουργοί έκαναν διάλειμμα από τη Σύνοδο Κορυφής για τηγανητές πατάτες (pic)

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στις Βρυξέλλες με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης, τέσσερις πρωθυπουργοί έκαναν διάλειμμα για να απολαύσουν τις διάσημες τηγανιτές πατάτες του Βελγίου.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σοφί Βιλμές, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία όπου διακρίνεται η ίδια και ο ομόλογός της από το Λουξεμβούργο, Ξαβιέ Μπετέλ, έξω από το περίφημο Maison Antoine, ενώ κάθονται για να απολαύσουν τις τηγανιτές τους πατάτες.

Short break over mid-#EUCO marathon for informal talks over #belgian fries. #Malta PM w/ Xavier Bettel, Sophie Wilmes & Juri Ratas

Discussions to resume soon...

July 18, 2020