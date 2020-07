Λύθηκε το μυστήριο: Η «μούμια που ουρλιάζει» ήταν τελικά πριγκίπισσα που πέθανε από ανακοπή (pics & vid)

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η περίφημη μούμια που βρέθηκε με μια έκφραση κραυγής στο πρόσωπό της ήταν, τελικά, μια αιγυπτιακή πριγκίπισσα, που πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή πριν από 3.000 χρόνια!

Η μούμια, η οποία είχε χαρακτηριστεί από ερευνητές ως η «μούμια που ουρλιάζει», βρέθηκε στο Λούξορ της Αιγύπτου, το 1881, αλλά μέχρι τώρα ο θάνατός της αποτελούσε μυστήριο.

Κείμενο στα λινά περιτυλίγματα της μούμιας, γραμμένο στην αρχαία ιερατική αιγυπτιακή γλώσσα, αναφέρει: «Η βασιλική κόρη, η βασιλική αδερφή του Μερέτ Αμών».

Τώρα, δεκαετίες μετά την ανακάλυψή της, οι ερευνητές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αξονικές τομογραφίες για να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορεί να πέθανε, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της πριγκίπισσας προκλήθηκε από μια καρδιακή προσβολή. Το στόμα της, δε, έμεινε έτσι εξαιτίας της νεκρικής ακαμψίας -όταν τα άκρα του νεκρού σκληραίνουν και είναι δύσκολο να μετακινηθούν.

Στη μελέτη -η οποία διεξήχθη από τον αιγυπτιολόγο Zahi Hawass και τον Sahar Saleem, ο οποίος είναι καθηγητής ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου- η ομάδα διαπίστωσε ότι η σοβαρή αθηροσκλήρωση (εκφυλιστική ασθένεια) των στεφανιαίων αρτηριών οδήγησε στον ξαφνικό θάνατο από καρδιακή προσβολή της πριγκίπισσας.

Ο Hawass είπε στο Ahram Online: «Υποθέτουμε ότι το πτώμα της ''γυναίκας που ουρλιάζει'' ανακαλύφθηκε μερικές ώρες αργότερα, αρκετές, όμως, για να αναπτύξει νεκρική ακαμψία, οπότε οι ταριχευτές δεν μπορούσαν να κάνουν ό,τι και με τις άλλες μούμιες και το άφησαν έτσι».

EGYPTIAN PRINCESS DIED OF HEART ATTACK 3000 YEARS AGO.

