«Όχι κύριε»: Δημοσιογράφος του φιλικού προς αυτόν Fox «άδειασε» επανειλημμένα τον Τραμπ! (vid)

Συνήθως οι συνεντεύξεις του εκεί έχουν θετικό για εκείνον αποτέλεσμα, όμως στην τελευταία του, ένας δημοσιογράφος του καναλιού τον αντέκρουσε, σχετικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει για την αστυνομία ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ένα απόσπασμα της οποίας δόθηκε το Σάββατο (18/7) στη δημοσιότητα πριν από την προβολή της αύριο, Κυριακή (19/7), ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο της εγκληματικότητας σε ορισμένες πόλεις στην ανεπάρκεια, όπως υποστηρίζει, των Δημοκρατικών δημάρχων τους. «Τις κακοδιαχειρίστηκαν», επέμεινε ο Τραμπ, αφού ο δημοσιογράφος Κρις Γουάλας του επισήμανε ότι πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν Δημοκρατικούς δημάρχους εδώ και δεκαετίες.

«Πάντα ήταν κακή η κατάσταση με την εγκληματικότητα, αλλά τώρα έχει βγει εκτός ελέγχου. Και αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να περικόψουν πόρους από την αστυνομία και ο Μπάιντεν θέλει να κόψει τον προϋπολογισμό της αστυνομίας», συνέχισε μεταξύ άλλων o Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Donald Trump is really losing it when Chris Wallace confronts his lies. Chris is the only real journalist left at Fox news. pic.twitter.com/jKs4Sh6Xtj

— Republicans for Joe Biden (@RepsForBiden) July 17, 2020