Μεγάλος λευκός καρχαρίας επιτέθηκε και έπνιξε μεγάπτερη φάλαινα (vid)

Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας εμφανίζεται σε βίντεο να επιτίθεται και να πνίγει μια μεγάπτερη φάλαινα, με ειδικούς της άγριας ζωής να πιστεύουν πως είναι η πρώτη καταγραφή ενός τέτοιου περιστατικού!

Το βίντεο, το οποίο γυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι με drone σε ακτή της Νότιας Αφρικής, καταγράφει έναν καρχαρία 4 μέτρων να κυνηγά μια φάλαινα 10 μέτρων, η οποία αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

PICTURES: Footage of a great white shark hunting a humpback whale along the Mossel Bay coast has garnered much attention. We talk to shark expert Ryan Johnson about the rare encounter. https://t.co/o1w1xaIQiR pic.twitter.com/aXSOKQGrOo

