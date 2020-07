Τέλος η βαφές για τον Τραμπ: Εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλλον αποφάσισε να επιστρέψει στο φυσικό του χρώμα μαλλιών, που δεν είναι άλλο από το γκρίζο λόγω της ηλικίας του, αφού είναι 74 ετών.

Είναι γνωστό πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έβαφε τα μαλλιά του σε ανοιχτούς τόνους του πορτοκαλί- ξανθού ενώ συνήθως εμφανιζόταν ηλιοκαμένος, αποτέλεσμα solarium.

Όμως λόγω του lockdown και των κλειστών κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής, μάλλον παραμέλησε την εμφάνισή του.

Όταν βγήκε την Τρίτη στον κήπο μπροστά από τον Λευκό Οίκο για την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ήταν εμφανής η αλλαγή, η οποία σχολιάστηκε στα social media.

Is Trump’s hair less orange-yellow than usual? pic.twitter.com/ibNdZFjynO

White Hair Day On The Left...Yellow On The Right...!?! #TrumpPressConference #TrumpIsANationalDisgrace #Trump #DonaldTrump pic.twitter.com/9rZocWa4IZ

— The Truth Rocks Out! (@TruthRocksOut) July 15, 2020