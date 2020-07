Έφηβοι ντύνονται γιαγιάδες που φορούν μάσκα λόγω κορονοϊού για να αγοράσουν αλκοόλ (vid)

Ένας μικρός χαμός έχει γίνει στο tik tok όπου έφηβοι αναρτούν βίντεο και φωτογραφίες που έχουν ντυθεί σαν γιαγιάδες με μάσκα.

Ο λόγος που το κάνουν είναι για να αγοράσουν αλκοόλ.

Σχετικά βίντεο και φωτογραφίες έχουν κατακλύσει το tik tok όπου οι έφηβοι χαρούμενοι και ντυμένοι σαν γιαγιάδες με μάσκα για την προστασία για την covid-19, ποζάρουν με τα μπουκάλια στο χέρι.

Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού για να αγοράσει κάποιος αλκοόλ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Έτσι πάρα πολλοί νέοι σκέφτηκαν να εκμεταλλευτούν τα μέτρα για τον κορονοϊό και ντυμένοι σαν γιαγιάδες, φορώντας μάσκα προστασίας από τον ιό να αγοράσουν αλκοόλ χωρίς να γίνει αντιληπτή η ηλικία τους.

«Τώρα που πρέπει να φορέσουμε μάσκες, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε αλκοόλ με ψεύτικο πρόσωπο», δημοσίευσε στο Twitter ο κωμικός Jason Lawhead.

Σε ένα άλλο βίντεο μια ξανθιά έφηβη συνοδεύει τη «γιαγιά» της - μια φίλη ντυμένη φορώντας μάσκα και γάντια - σε ένα παντοπωλείο.

Μεταμφιέζονται σχεδόν πειστικά, μιμούνται ακόμα και το περπάτημα και τελικά καταφέρνουν να αγοράσουν αλκοόλ.

They dressed as a grandma to get alcohol and this is how it went... pic.twitter.com/Ppr2AOjwuY

— Memezar (@meme_zar) July 15, 2020