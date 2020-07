Πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη από τις ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια (pics & vid)

Εφετείο ανέτρεψε απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, όπως ανακοίνωσε ένας δικηγόρος που σχετίζεται με την υπόθεση.

Η εκτέλεση του καταδικασμένου για δολοφονίες Ντάνιελ Λιούις Λι εμποδίστηκε την Παρασκευή από ομοσπονδιακό δικαστή, μετά από μήνυση που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας τους φόβους τους ότι η παρουσία τους στην εκτέλεση θα μπορούσε να τους εκθέσει στον κίνδυνο να προσβληθούν από τον νέο κορονοϊό.

Ο Ντάνιελ Λιούις Λι καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών μελών μιας οικογένειας στο Αρκάνσας το 1996, ωστόσο συγγενείς των θυμάτων είχαν ταχθεί κατά της καταδίκης του σε θανατική ποινή.

Tomorrow, Daniel Lewis Lee will be moved to the Execution Facility at USP-Terre Haute. He will be housed in a cell next to the death chamber. pic.twitter.com/juy0JlFOS4

Daniel Lewis Lee: First US federal execution in 17 years of white-supremacist scheduled https://t.co/2hPPI12qo3

The first federal execution since 2003 will happen Monday, July 13.

The death penalty for Daniel Lewis Lee, 47, was delayed by a federal judge, so his family could later attend. The ruling was overturned, cementing the first federal execution in 17 years.https://t.co/VFPoHR10jb

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 13, 2020