ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 τραυματίες εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πολεμικό πλοίο (vid)

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός γκρίζος καπνός να υψώνεται από το USS Bonhomme Richard, δεμένο στην αποβάθρα της βάσης του στο Σαν Ντιέγκο για συντήρηση. Γύρω από το πλοίο, μήκους 257 μέτρων, πυροσβεστικά σκάφη χρησιμοποιούσαν αντλίες νερού.

Η έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη, έγινε ενώ πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 160 ναύτες και αξιωματικοί. Σύμφωνα με το αμερικανικό ΠΝ, 17 μέλη του πληρώματος του σκάφους και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πολλοί πυροσβέστες εξάλλου υπέστησαν εγκαύματα ή εισέπνευσαν καπνό, σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ.

Όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο -στη θάλασσα φτάνουν ως και τα 1.000- έχουν πλέον εγκαταλείψει το σκάφος, διευκρίνισε το αμερικανικό ΠΝ.

Η πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί «για μέρες» και το σκάφος χωρητικότητας 41.150 τόνων ενδέχεται να «καεί ίσαμε την ίσαλο γραμμή», προειδοποίησε μιλώντας στο CNN ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Ντιέγκο, ο Κόλιν Στόουελ.

Το όνομα του πλοίου είναι λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Το αποβατικό, στο κατάστρωμα του οποίου μπορούν να αποπροσνηώνονται αεροσκάφη που χρειάζονται μικρού μήκους διαδρόμους όπως το Harrier, έχει συμμετάσχει σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως στο Ιράκ, ενώ έχει εμφανιστεί σε χολιγουντιανές ταινίες, όπως το φιλμ Battleship (2012) στο οποίο έπαιξαν δεύτερους ρόλους ο Λίαμ Νίσον και η Ριάνα, ή το φιλμ Act of Valor, με εν ενεργεία στελέχη των SEALs, των μονάδων ανορθόδοξου πολέμου των ειδικών δυνάμεων οι οποίες αποτελούν μετεξέλιξη των μονάδων υποβρύχιων καταστροφών και στις οποίες μπορούν να εντάσσονται επίλεκτοι από όλα τα όπλα, πάντως ανήκουν στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

