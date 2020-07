NASCAR: Μπουνιές μεταξύ δύο οδηγών που συγκρούστηκαν (vid)

Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει... σωματική επαφή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό;

Την Παρασκευή (10/7), στο Κεντάκι, στον αγώνα για το Xfinity Series του NASCAR, δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια!

Ενώ απέμεναν 13 γύροι από τους 200 για το φινάλε, ο Noah Gragson της JR Motorsports χτύπησε από πίσω τον Harrison Burton της Joe Gibbs Racing, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να πέσουν στις προστατευτικές μπαριέρες και να χάσουν έδαφος από τους πρωτοπόρους. Για την ιστορία, σε εκείνο το σημείο του αγώνα ο Gragson ήταν 9ος και ο Burton 20ός.

Μετά την καρώ σημαία, ωστόσο, οι τηλεοπτικές κάμερες «συνέλαβαν» τον σαφώς εκνευρισμένο Burton να πλησιάζει και να σπρώχνει τον αντίπαλό του, ο οποίος αντέδρασε ρίχνοντάς του μια μεγαλοπρεπέστατη μπουνιά! Οι δύο άντρες συνέχισαν να παλεύουν, προτού τους χωρίσουν, τελικά, οι άνθρωποι του NASCAR.

Take another look at the tussle between @HBurtonRacing and @NoahGragson after the finish at @KySpeedway. pic.twitter.com/ZSGbVWJ6ZC

— NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 11, 2020