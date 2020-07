Αγία Σοφία: Ο Ιμάμης έψαλε ήδη από το εσωτερικό της, αφίσα του υπ. Πολιτισμού την παρουσιάζει ως τζαμί (pic & vids)

Καθόλου χρόνο δεν έχασαν οι Τούρκοι. Ή, πιθανότατα, ήταν απολύτως προετοιμασμένοι...

Άμεσα, αφότου το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του 1934 για την Αγιά Σοφιά, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το διάταγμα για τη μετατροπή της σε τζαμί και κατόπιν το υπουργείο Πολιτισμού ανάρτησε στο Twitter σχετική αφίσα!

Εν τω μεταξύ, έξω από την Αγία Σοφία συγκεντρώνονται εκατοντάδες Τούρκοι, που πανηγυρίζουν για τη μετατροπή της εμβληματικής εκκλησίας σε τέμενος, ενώ το σημείο είναι αποκλεισμένο από αστυνομικούς.

Μάλιστα, ο Ιμάμης ξεκίνησε να ψέλνει το προσκλητήριο από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία...

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML

— Ali Özkök (@Ozkok_A) July 10, 2020