Ταυτοποιήθηκε το παράξενο γυαλιστερό ζελέ που βρέθηκε στη «σκοτεινή» πλευρά του φεγγαριού (pic)

Θυμάστε τον περασμένο Σεπτέμβρη, που το κινεζικό ρόβερ Yutu-2 βρήκε ένα παράξενο γυαλιστερό ζελέ στη «σκοτεινή» πλευρά του φεγγαριού, και κανείς δεν ήξερε τι είναι;

Όχι; Λογικό. Θαρρείς πως έχουν περάσει αιώνες από τότε με τόσα που έχουν συμβεί στον κόσμο...

Όπως και να έχει, δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε(;) όσοι για κάποιον λόγο θυμάστε αυτό το περίεργο πράγμα. Όπως αποδείχθηκε, δεν είναι, τελικά, τίποτα περισσότερο από ένα απλό κομμάτι βράχου.

Ναι. Το ξέρουμε. Και εμείς ξενερώσαμε. Άλλοι, βέβαια, ίσως ανακουφίστηκαν, επειδή δεν είναι... Alien. Όπως το βλέπει κανείς.

Το υλικό, η πέτρα ας το πούμε πια, που βρέθηκε στον πυθμένα ενός μικρού, πρόσφατου πιθανότατα, κρατήρα, ξεχωρίζει αισθητά από άποψη σχήματος, υφής και χρώματος σε σχέση με το τριγύρω σεληνιακό περιβάλλον του.

