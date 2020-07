Πάλευε με δηλητηριώδες φίδι που είχε μπει στο φορτηγάκι του και τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα (vid)

Ένας Αυστραλός οδηγός φορτηγού κατάφερε να εξουδετερώσει ένα δηλητηριώδες φίδι ενώ οδηγούσε με 123 χλμ/ώρα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Η αστυνομία στο Κουίνσλαντ συνέλαβε τον 27χρονο άνδρα στις 15 Ιουνίου στις 5 μ.μ., για υπερβολική ταχύτητα.

Αλλά όταν ρωτήθηκε γιατί έτρεχε, ο οδηγός, ο οποίος ονομάζεται Τζίμι, ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να εξουδετερώσει ένα φίδι που είχε μπει στο φορτηγό του.

A trucker in Queensland managed to fight off a highly venomous snake while doing 70mph along a busy road https://t.co/iVOse4uD1K

— SkyNews (@SkyNews) July 7, 2020