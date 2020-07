Πατέρας και ο 9χρονος γιος του μετατρέπουν τα πλαστικά μπουκάλια σε γυαλιά ηλίου

Ένας πατέρας και ο εννιάχρονος γιος του συνεργάστηκαν για να αρχίσουν να κατασκευάζουν γυαλιά ηλίου στην Αυστραλία από πλαστικά μπουκάλια.

Υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια που καταλήγουν στα σκουπίδια και τα κέντρα ανακύκλωσης μας κάθε χρόνο και ο Νικ Ρόμπινσον ήθελε να διασφαλίσει ότι αυτά τα σκουπίδια μετατράπηκαν σε «θησαυρό».

Κάθε ζευγάρι γυαλιών είναι κατασκευασμένο από ένα μόνο μπουκάλι 600ml και κατασκευάζονται σε τρία χρώματα.

Όπως είπε: «Σκέφτηκα πως ίσως θα μπορούσαμε να πάρουμε σκουπίδια και να το μετατρέψουμε σε κάτι καλό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα απορριμμάτων παγκοσμίως είναι τα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης, οπότε άρχισα να ερευνώ εάν το πλαστικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί οι κατασκευαστές φτιάχνουν προϊόντα με νέο πλαστικό όταν υπήρχε ένας τεράστιος σωρός πλαστικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί».

«Ξέρω τώρα γιατί. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζονται πάνω από δύο χρόνια έρευνας, δοκιμών και μικροαλλαγών...».

Ευτυχώς, κατάφεραν να τελειοποιήσουν την τέχνη τους και τώρα έχουν αρκετά ωραία γυαλιά.

Ο Νικ ελπίζει ότι αυτά τα γυαλιά ηλίου θα δείξουν στους ανθρώπους ότι η κατασκευή πραγμάτων αποκλειστικά από ανακυκλωμένο υλικό δεν είναι ένας αδύνατος στόχος.

Τα γυαλιά κοστίζουν $ 99 το ζευγάρι και είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε για να απαλλαγείτε από το αχρησιμοποίητο πλαστικό.

