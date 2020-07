Ιράν: Νέα πυρκαγιά, έπιασε φωτιά σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (vid)

Η φωτιά ξέσπασε σε μετασχηματιστή του σταθμού της πόλης Αχβάζ, σβήστηκε από την πυροσβεστική και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε έπειτα από τοπικές διακοπές, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας ενέργειας TAVANIR.

Σειρά περιστατικών έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες σε εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το Ιράν.

Διαρροή χλωρίου εκδηλώθηκε σε μονάδα του πετροχημικού εργοστασίου Karoon κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί στον Κόλπο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SHANA.

«Ορισμένοι εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στην μονάδα υπέστησαν ελαφρά τραύματα (από την εισπνοή χλωρίου)», δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου στο SHANA.

Powerful explosion in a power plant in Al Zarkan in the Ahvaz area in Iran. pic.twitter.com/kYgam66vWy

— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) July 4, 2020