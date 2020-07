Αστυνομικός ζει δέκα χρόνια με μια σφαίρα στο κεφάλι και το γιόρτασε (pic)

Ένας πρώην αστυνομικός αποκάλυψε πώς έχει ζήσει για δέκα χρόνια με μια σφαίρα σφηνωμένη στον εγκέφαλό του.

Στον 36χρονο Βλαντιμίρ Κρούτοφ, δόθηκε μία στα εκατομμύριο πιθανότητες να επιβιώσει αφού τραυματίστηκε σε πυροβολισμό συμμοριών στην Αγία Πετρούπολη και του καρφώθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Οι ακτινογραφίες δείχνουν πώς η σφαίρα παραμένει κολλημένη στο πάνω μέρος του κεφαλιού του Ρώσου αστυνομικού, με τους χειρουργούς να αρνούνται να την αφαιρέσουν λόγω του 99% κινδύνου θανάτου από χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ, η βολή - από ένα περίστροφο Nagan διαμέτρου 7,62 - μπήκε στη βάση του κρανίου του και πέρασε από ολόκληρο τον εγκέφαλό του.

Ο συνάδελφός του αστυνομικός Ντμίτρι Βόρονιν, τότε 26 ετών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, αφού οι αστυνομικοί έπεσαν σε ληστεία συμμοριών σε ένα κέντρο τυχερών παιχνιδιών.

