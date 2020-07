Πώς άλλαξε το σώμα ενός αθλητή αφού νόσησε από κορονοϊό και ήταν σε κώμα 25 μέρες (pics & vid)

Oι εικόνες του Ahmad Ayyad έχουν γίνει viral και ο λόγος είναι η αλλαγή στο σώμα του αφού νόσησε από κορονοϊό.

Ο αθλητής, που ζει στην Ουάσινγκτον, νόσησε από την Covid-19 και ήταν σε κώμα για 25 μέρες.

Κατά την διάρκεια που ήταν σε κώμα, ο αθλητής έχασε έως και 27 κιλά και υπέστη ζημιά στους πνεύμονες και την καρδιά του.

Μάλιστα λίγο έλειψε να χάσει την ζωή του εκείνο το διάστημα.

Όταν ξύπνησε από το κώμα, ανακάλυψε ότι το σώμα του δεν ήταν το ίδιο με πριν: «Βασικά παρέλυσα, δεν μπορούσα να κινηθώ. Όλοι οι μύες μου ήταν αδύναμοι».

Ξεκίνησε με μια συντριπτική αίσθηση αδυναμίας.

Την μια εβδομάδα ο Ayyad διοικούσε το δικό του εστιατόριο και κλαμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ εργαζόταν στην επιχείρηση επίπλων λιανικής της οικογένειάς του κάνοντας παράλληλα τα αγαπημένα του αθλήματα.

Την επόμενη εβδομάδα, ολόκληρη η ζωή του είχε αλλάξει. Ένιωθε εξαντλημένος ό,τι κι αν έκανε.

Στη συνέχεια ήρθε ο βήχας,το φτέρνισμα, ο υψηλός πυρετός, η ολική απώλεια ενέργειας και όρεξης και η δυσκολία στην αναπνοή.

Ο Ayyad πίστευε ότι είχε τη γρίπη.

Αλλά αφού ένας από τους φίλους του, ένας βοηθός ιατρού, τον παρότρυνε να πάει στο νοσοκομείο, ανακάλυψε πως έχει κορονοϊό.

Η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται. Τοποθετήθηκε σε αναπνευστήρα και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

