Γυναίκα ισχυρίστηκε πως απολύθηκε επειδή δεν μιλούσε για ποδόσφαιρο, μήνυσε την εταιρεία και έχασε την δίκη

Μια γυναίκα που κέρδισε 200.000 £ ετησίως λέει ότι απολύθηκε επειδή δεν ενδιαφερόταν να μιλήσει για ποδόσφαιρο ή να πίνει με τους συναδέλφους της έχει χάσει την δίκη αφού ο δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό της για σεξισμό.

Η Adrienne Liebenberg απολύθηκε από την θέση της διευθύντριας πωλήσεων μάρκετινγκ και καινοτομίας στον όμιλο συσκευασίας FTSE 100 DS Smith τον Δεκέμβριο του 2018, με την δικαιολογία ότι το στυλ ηγεσίας της «δεν λειτουργεί».

Αφού απολύθηκε, ξεκίνησε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία, υποστηρίζοντας πως αυτό έγινε λόγω του φύλου της και περιθωριοποιήθηκε επειδή δεν ήθελε να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες «αντρικές» συζητήσεις.

Ισχυρίστηκε ότι το αφεντικό της που ήταν οπαδός της Ίντερ διέκοπτε συχνά τις συναντήσεις για να συζητήσει για ποδόσφαιρο ή να παρακολουθήσει τις καλύτερες στιγμές των αγώνων.

Η κ. Liebenberg πρόσθεσε ότι δυσκολεύτηκε να συμμετάσχει σε αυτά τα γεγονότα.

Είπε στο Central London Employment Tribunal: «Ένιωσα ότι ο τρόπος λειτουργίας του Stefano (σ.σ. αφεντικό της) ήταν να βρεθεί με την επαγγελματική του ομάδα για κρασί, δείπνο και ποδόσφαιρο. Επειδή δεν μπορούσα να συμμετέχω σε αυτά τα πράγματα με τον τρόπο που έκαναν οι άντρες συνάδελφοί μου, θεωρήθηκα ότι δεν ήμουν ομαδικός παίκτης ή ένας από τη "συμμορία"».

