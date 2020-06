Το επιτελείο του Τραμπ ξεκόλλησε σε ομιλία του αυτοκόλλητα με την ένδειξη «Μην κάθεστε εδώ, παρακαλώ» (pics & vid)

Φανταστείτε να μπει κάποιος στο μετρό και να αρχίσει να βγάζει τα χαρτιά με την ένδειξη «Δεν κάθομαι εδώ». Ε, αυτό ακριβώς έκανε ο... Ντόναλντ Τραμπ!

Όχι ο ίδιος, φυσικά, ούτε και στο μετρό, αλλά οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας του, που φέρεται να έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν χιλιάδες αυτοκόλλητα με την ένδειξη «Μην κάθεστε εδώ, παρακαλώ» από θέσεις του Bank of Oklahoma Center (BOK), πριν την πολυαναμενόμενη συγκέντρωση στην Τάλσα, στις 20 Ιουνίου!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η διεύθυνση του γηπέδου είχε αγοράσει 12.000 αυτοκόλλητα με στόχο να μείνουν κενές θέσεις μεταξύ των παριστάμενων λόγω κορονοϊού.

⁦@realDonaldTrump⁩ I guess you really love your base! Enjoy golfing! You can do it full time very soon! #AmericaOrTrump

Washington Post: Trump campaign had social distancing stickers removed before Tulsa rallyhttps://t.co/jeWi0P6K9F

— Gael Whetstone (@gaelrn) June 27, 2020