Ξενοδοχείο Swingers ανοίγει ξανά και απαγορεύει τις ερωτικές συνευρέσεις λόγω κορονοϊού (vid)

Ένα ξενοδοχείο και μπαρ swingers ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει το σεξ όταν ανοίξει ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Το Xtasia, Swingers and Fetish Club στο West Bromwich, θα ανοίξει ξανά στις 4 Ιουλίου αλλά ως ξενοδοχείο που δεν θα επιτρέπεται το σεξ.

Στην ιστοσελίδα, έγραψαν: «Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κυβερνητικές συμβουλές και σε συνεννόηση με την Αστυνομία, το Συμβούλιο και τη Δημόσια Υγεία, στοχεύουμε να ανοίξουμε ολόκληρο το συγκρότημα Xtasia ως ξενοδοχείο που δεν επιτρέπεται το σεξ (non sexual) από τις 4 Ιουλίου. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να δείτε τι κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για εσάς και το προσωπικό μας. Πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιολόγηση κινδύνου και κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κάνουμε το ταξίδι σας όσο πιο ασφαλές μπορούμε».

The X-rated club is re-opening next weekend with strict social-distancing measures in place.https://t.co/iis5wTsD59

— LADbible (@ladbible) June 28, 2020