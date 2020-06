Κορίτσι 6 ετών κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να φυλακίσουν την μαμά της επειδή πάλευαν παίζοντας

Μια απίστευτη κίνηση έκανε μια μικρούλα 6 ετών, η οποία μάλλον παρεξήγησε την μαμά της.

Συγκεκριμένα η μαμά με το κοριτσάκι έπαιζαν και πάλευαν, πάνω στο παιχνίδι και κάποια στιγμή της τράβηξε το πόδι προς το μέρος της.

Τότε το κορίτσι θύμωσε και της είπε «θα πάρω την αστυνομία» αλλά η μαμά δεν το έλαβε σοβαρά υπόψιν της, θεωρώντας πως το παιδί δεν μιλάει σοβαρά.

Στην συνέχεια αφού τελείωσαν το παιχνίδι η μητέρα πήγε πάνω να τακτοποιήσει το δωμάτιο.

Η μικρή μπήκε μέσα και της έδωσε το κινητό να μιλήσει με την αστυνομία.

Six-Year-Old Calls Police And Asks Them To Jail Her Mum Following Play Fight #Topbuzz https://t.co/hud5HSlAlB

— Tad Toring (@BreyStoner) June 27, 2020