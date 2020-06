Συγκλονιστικό βίντεο: Παιδιά παίζουν σε ποτάμι του Ιράκ όταν ξαφνικά σημειώνεται έκρηξη! (vid)

Για να καταλάβει κανείς τι ζουν οι άνθρωποι στο Ιράκ -και όχι μόνο φυσικά- αρκεί να δει το παρακάτω συγκλονιστικό βίντεο, που δημοσιεύει το Russia Today.

Παιδιά παίζουν με τους γονείς τους σε ένα ποτάμι, στην περιοχή Κάνι Μάσι, στα βόρεια της χώρας. Ξαφνικά, από το πουθενά, ακούγεται μια ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από πύραυλο, ο οποίος πέφτει στο νερό!

Από την έκρηξη, σύμφωνα πάντα με το ίδιο Μέσο, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι. Οι νεκροί και οι τραυματίες φέρονται να είναι μαχητές του PKK, μέλη της ίδιας οικογένειας...

The moment adults & children enjoy play in a river in Kuna Masa, #Iraq, before a loud explosion is heard and they dash for cover. Two people –reportedly PKK fighters– were killed and a further six –apparently all from the same family– injured pic.twitter.com/o5VQnIRJGG

— RT (@RT_com) June 27, 2020