Οι TikTokers ετοιμάζουν νέα επίθεση στον Τραμπ με μαζικές αναφορές (vid)

Πρώτα κατάφεραν να αφήσουν κενές χιλιάδες θέσεις στην προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τούλσα της Οκλαχόμα και τώρα έφηβοι χρήστες του TikTok έχουν βάλει στο στόχαστρο τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες του Tik Tok σχεδιάζουν να υποβάλουν μαζική αναφορά -ταυτόχρονη αναφορά (report) από πολλά άτομα-για τους λογαριασμούς του προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter και στο Instagram σήμερα 27 Ιουνίου σε μια προσπάθεια να τον αποκλείσουν από τις πλατφόρμες.

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο από τη χρήστη του TikTok @caprhicorn, η οποία το κοινοποίησε προτρέποντας και πολλούς άλλους να συμμετάσχουν στην αναφορά κατά του Ντόναλντ Τραμπ. «Έτσι καταποντίσαμε με επιτυχία τη μικρή συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ» έγραψε σε ένα βίντεο, «οπότε έχω μια ιδέα για το πώς να χρησιμοποιήσουμε ξανά την αριθμητική μας δύναμη. Τι λέτε αν στις 27 Ιουνίου κάνουμε αναφορά μαζικά για τους λογαριασμούς στα social media του Ντόναλντ Τραμπ στις 16:00; (τοπική ώρα)».

Η ανάρτηση της @caprhicorn που προτρέπει σε νέα δράση συγκέντρωσε πάνω από 450.000 like και περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές.

