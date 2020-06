Έφτιαξαν σε 3D το πρόσωπο άντρα 8.000 ετών, το κρανίο του οποίου βρέθηκε παλουκωμένο (pics & vid)

Μπορεί να μη μάθουμε ποτέ γιατί το κεφάλι ενός άνδρα από την Εποχή του Λίθου καρφώθηκε σε ένα παλούκι και πετάχτηκε σε έναν υποβρύχιο τάφο, αλλά, τουλάχιστον, είμαστε σε θέση, πλέον, να δούμε το πρόσωπό του.

Ένας ιατροδικαστής-καλλιτέχνης αξιοποίησε τη δύναμη της τρισδιάστατης (3D) ανακατασκευής προσώπου και συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά σε ένα κρανίο 8.000 ετών χωρίς γνάθο, κατάφερε να παρουσιάσει, τελικά, έναν άνδρα με μυτερή μύτη, μεγάλο μέτωπο και μακριά γενειάδα.

Οι μύες και το δέρμα του προσώπου σχηματίστηκαν, καθώς υπολογίστηκαν παράγοντες όπως το βάρος, το ύψος και η εθνικότητα του άνδρα.

This Stone Age man's jawless skull was found on a spike. Here's what he looked like.

What was his story and how was this facial reconstruction made? Click here:https://t.co/DdYYXs2eYn pic.twitter.com/DR6sn8yFU3

— Live Science (@LiveScience) June 25, 2020