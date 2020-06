Δορυφόροι της ΕΕ κατέγραψαν εστία δασικής πυρκαγιάς για πρώτη φορά στον πολικό κύκλο της Σιβηρίας (pic)

Το δορυφορικό σύστημα Copernicus που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οποίου παρακολουθεί την επιφάνεια της Γης, κατέγραψε στο βορειότερο τμήμα του πολικού κύκλου στη Σιβηρία για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων ετών μια εστία δασικής πυρκαγιάς.

Σχετική ανακοίνωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανάρτησε στο Twitter φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Sentinel 2, που εντάσσεται στο σύστημα Copernicus.

«Τα στοιχεία που μετέδωσε ο Copernicus και σχετίζονται με την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών δείχνουν ότι οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται όλο και πιο μακριά προς τον βορρά.

Χθες, ο δορυφόρος Sentinel 2 κατέγραψε εστία δασικής πυρκαγιάς στον βόρειο πολικό κύκλο, στην Δημοκρατία Σαχά στην Σιβηρία, η οποία μάλλον είναι η πιο βόρεια εστία στην ιστορία των καταγραφών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας στη δημοσιότητα τις συντεταγμένες του σημείου, που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

#EUSpace @CopernicusEU data are useful to monitor fire hotspots which are expanding to the north

Yesterday, #Sentinel2detected what is believed to be the northernmost fire in recent years, within the #Arctic Circle, in the Republic of Sakha, #Siberia

— DG DEFIS #UnitedAgainstCoronavirus (@defis_eu) June 26, 2020