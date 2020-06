Συναγερμός στη Γλασκώβη: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι σε ξενοδοχείο (pics & vids)

Τρεις άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους αφού μαχαιρώθηκαν στη Γλασκώβη της Σκωτίας, όπως μετέδωσε το BBC, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ύποπτος δράστης θεωρείται ότι έπεσε νεκρός από πυρά. Σύμφωνα με το Sky News, δε, ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας αστυνομικός.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020