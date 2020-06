Βράχος στην Τουρκία που θυμίζει τον Τραμπ έγινε viral (pic & vid)

Ένας βράχος στην Τουρκία θυμίζει το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει viral.

Αν παρατηρήσει κανείς καλύτερα τον βράχο θα του θυμίσει την μύτη, το στόμα αλλά και το χαρακτηριστικό τσουλούφι του προέδρου της Αμερικής.

Βρίσκεται στο Σιλιφκέ στην επαρχία Μερσίνη στη βόρεια Τουρκία και έχει γίνει «διάσημος»αφού αρκετοί ποζάρουν για μια φωτό δίπλα στον βράχο.

Mr. President, nature in Turkey has painted you on rocks.@realDonaldTrump pic.twitter.com/etoVS394e9

— H.Oğuz Eken (@royalbahce) June 23, 2020