Φτωχός ανθρακωρύχος έγινε εκατομμυριούχος σε μια μέρα επειδή βρήκε τους μεγαλύτερους λίθους Τανζανίτη (pics)

Ένας φτωχός ανθρακωρύχος στην Τανζανία έχει γίνει εκατομμυριούχος σε μια μέρα αφού βρήκε τους δύο μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους τανζανίτη που ανακαλύφθηκαν ποτέ.

Ο Σανινίου Λαϊζέρ έλαβε επιταγή σχεδόν 3.000.000 ευρώ από την κυβέρνηση της Τανζανίας σε αντάλλαγμα για το εύρημα του.

Οι δύο πολύτιμοι λίθοι, που έχουν σκούρο μοβ-μπλε χρώμα, ζύγιζαν 9,2 κιλά και 5,8 κιλά, ανατρέποντας την προηγούμενη βαρύτερη πέτρα, που ζύγιζε 3,3 κιλά.

Saniniu Laizer, a miner from Tanzania today became a billionaire after govt handed him a cheque for TZS 7.74 billion ($3.35 million)

Laizer's Tanzanites are the biggest ever found in the world. pic.twitter.com/uoM0tuiieY

