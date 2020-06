Η στιγμή που αγόρι τριών ετών τραυματίζεται από πυροτεχνήματα, ενώ ήταν σε παράθυρο 6ου ορόφου (vid)

Ένα αγόρι τριών ετών χτυπήθηκε από πυροτέχνημα που πετάχτηκαν στο παράθυρό του.

Το παιδί κοιτούσε τα πυροτεχνήματα από το παράθυρο του 6ου ορόφου σε πολυκατοικία στο Μπρόνξ και η αδερφή του τραβούσε βίντεο.

Τα πυροτεχνήματα μπήκαν πετάχτηκαν εκεί που ήταν το παιδί, ακριβώς στο παράθυρο.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον αρχηγό της NYPD, Rodney Harrison, δείχνει μια σειρά πυροτεχνημάτων που ξεκινούν και έπειτα μια έκρηξη φωτός καθώς πετάγονται στο παράθυρο.

Early this morning, a 3-year-old boy was injured by fireworks while inside of his apartment. The victim was in a bedroom looking out of the window at the fireworks, when one of the shells entered the window striking him. pic.twitter.com/OGYCnE8Cq2

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) June 24, 2020